عميد زراعة عين شمس: دخول الامتحان بتحقيق الشخصية مع الإلتزام بالكمامة والتباعد

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة بجامعة عين شس، كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان

غدا السبت https://agrasuedu-my.sharepoint.com/.../Eq0goxACMr1Or7ymK...

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد الكلية علي عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وهي الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة مع الالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بإحضار إثبات تحقيق الشخصية ( كارنيه الكلية - بطاقة الرقم القومي ) للسماح بدخول الكلية وأداء الامتحان وإبراز تحقيق شخصية الطالب إذا طلب منه ذلك، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التواجد بالساحة الخارجية أمام مدخل الكلية أو داخل الكلية وتنفيذ الإرشادات المنظمة لهذا الشأن .

وشدد الدكتور أحمد جلال علي الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بمسار الوصول إلى لجنة الامتحان وأيضا عند الخروج وغير مسموح بتواجد تجمعات طلابية نهائيا داخل الكلية، مع الإطلاع بصفة يومية على موقع الكلية لمعرفة مكان لجنة الامتحان الخاصة بكل امتحان، والالتزام بإحضار كافة الأدوات الكتابية ( قلم رصاص - قلم جاف- ممحاة - آلة حاسبة ... الخ ) والأدوات الشخصية ( مناديل ورقية - كحول تعقيم - كمامة ... الخ )، وغير مسموح نهائيا بالدخول بالهاتف المحمول داخل قاعات الامتحان، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة الامتحان طوال فترة الامتحان وعدم محاولة الغش ( سمعي- بصري ) وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل او خارج لجنة الامتحان، أما بعد انتهاء الامتحان يلتزم الطالب بالخروج من الكلية فورا طبقا للمسار المحدد للخروج لإتاحة الفرصة لتطهيرا اللجان بين الفترات الامتحانية في عدم وجود الطلاب .

وكانت تصدرت مجلة حوليات العلوم الزراعية Annals of Agricultural Sciences الصادرة عن زراعة جامعة عين شمس المركز الرابع عالميا فى مجال علوم البساتين والسادس عشر عالميا فى مجال علوم الحيوان.



تم اعلان Scopus عن مؤشرات تقييم المجلات لعام 2021 ويأتى على رأسهم مؤشر CiteScore الذى سجلت مجلة Annals of Agricultural Sciences به 7.4 والذى بدوره تم من خلالة ترتيب المجلات وحصلت المجلة على الترتيب الرابع عالميا فى مجال Horticulture من اجمالى 94 مجلة وكذلك المركز 16 عالميا فى مجال Animal Science من اجمالى 448 مجلة.