جامعة القاهرة في أسبوع.. تقدم أعمال تطوير المعهد القومي للأورام و500 500.. والخشت يشدد على الالتزام بضوابط الامتحانات

الخشت: إنشاء مركز جامعة القاهرة للدراسات الاستراتيجية لدراسة القضايا القومية الكبرى

الخشت يوجه العمداء بمتابعة جميع مراحل الامتحانات واتخاذ القرارات الفورية لمواجهة أية مشكلة طارئة لصالح الطلاب وإعلان النتائج أولًا بأول



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبارها، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز، ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، وذلك كالتالي:

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروعات التطوير التي توليها الجامعة اهتمامًا كبيرًا لتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها معهد الأورام القديم، والمبنى الجنوبي للمعهد، ومشروع تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول، بالإضافة إلى بناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي تم قطع شوط كبير فيه وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدي بالتجمع، والذي تُجرى به توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية بتكلفة إجمالية تصل إلى 192 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن أعمال التطوير بمستشفى الثدي تتضمن استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة، وإنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وزيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى من 5 إلى 16 عيادة، وزيادة العدد في قسم العلاج الكيميائي ليُصبح 36 بدلاً من 24، وزيادة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي، وزيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار في قسم صيدلية صرف الأدوية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة نجحت في رفع معدلات الإنجاز في المعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500، والذي يُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، وتم إنجاز ما يزيد على 70 % من أعمال المرحلة الأولى له، وانتهت الجامعة من واجهات المبنى الأمامي ونسبة عالية من التشطيبات والاليكتروميكانيكال، وتتم حاليًا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات ليتم افتتاح المرحلة الأولى به خلال شهور.

ويقام معهد الأورام الجديد 500 500 على مساحة 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38% وقدرة إستيعابية 1,020 سريرًا، ويتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة 1,020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

كما استعرض التقرير، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المعهد القومي للأورام القديم والذي يعد أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة والذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50 % بأحدث الأجهزة وفقًا لكود المستشفيات العالمية، وإضافة 255 سريرًا، منهم 145 سريرًا للمرضى و110 أسرة للعلاج بالكيميائي، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات و18 سريرًا للرعاية المركزة، كما تم الانتهاء من الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلًا عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام كان متوقفًا منذ عام 2009 وكان آيلا للسقوط، ويمثل حاليًا بعد الانتهاء منه 50 % من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد مما يُعد نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمعهد بشكل عام.



على الجانب الاخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، إلى جانب استعراض ومتابعة موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الرابع.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس الجامعة بصدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لكليات الصيدلة والأسنان والتربية للطفولة المبكرة والمعهد القومي للأورام ومعهد الليزر، حيث أدى العمداء الجدد القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.



ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقدمه الجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع ومحافظة البحر الأحمر والمجالس المحلية والتنفيذية بالمناطق الحدودية المشار إليها.

واستعرض المجلس تجربة كليات الجامعة في مجال التحول الإلكتروني من خلال منصة Blackboard والتي تعد أكبر منصة إلكترونية على مستوى العالم، وأشاد بها العمداء لإمكانياتها الكبيرة والمتعددة ودورها في تقليل الفاقد من العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، ولأنها استطاعت ان توفر بيئة تعليمية وامتحانية على مستوى الجامعات الغربية المتقدمة.

ووجه الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، وضرورة التناسب بين الأسئلة ووقت الامتحان، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعد مراجعتها ورصدها، منوها إلى عدم وجود أية حالات تسريب للامتحانات على مدار الـ 5 سنوات الماضية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم، وتشكيل لجنة للطوارئ بكل كلية برئاسة العميد للتدخل والاستجابة لأي موقف طارئ بشكل فوري.

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز جامعة القاهرة للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية يتبع إدارة الجامعة ويضم نخبة من العلماء وقادة الرأي في مجلس أمنائه، ويكون معنيا بدراسات القضايا المتعلقة بالتطرف والتعصب والإرهاب والقضايا المجتمعية ذات البعد الاستراتيجي ومستقبل الدولة الوطنية.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على عدد من الدبلومات الجديدة، منها : استحداث 3 دبلومات مهنية جديدة بكلية الدراسات العليا للتربية؛ تحقيقا لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة لتطوير منظومة التعليم بجامعة القاهرة وهي: دبلوم القيادة التربوية، ودبلوم التربية الإيجابية، ودبلوم إعداد معلم الموهوبين.