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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال : مصر لا تراهن في مستقبلها على أي دولة

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ السياسة هي حل مشكلات الناس والارتقاء بأحوالهم المعيشية والفنية والأخلاقية والمعنوية والدينية، حيث تتم على مستويين؛ داخل البلد وخارج البلد، مشيرًا إلى أنّ السياسة الخارجية أداة معاونة للسياسة الداخلية.

وأضاف هلال في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، ان النشاط الخارجي لرئيس الدولة يستهدف دعم اهداف السياسة الداخلية، حيث تستهدف السياسة الخارجية تحقيق التنمية مثل المشروعات القومية الكبرى والموانئ والسكك الحديدية وغيرها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السياسة الخارجية يجب أن تحصل على أكبر عدد من الحلفاء والاصدقاء وتقليل الأعداء والمتنافسين وعدم الانخراط في الصراعات وتجنب الحروب إلا في حال تهديد الأمن القومي مباشرة: "لكن مش هنخش حرب من أجل زعامة أو تحالفات إقليمية، لأن الحرب نار وانفاق أموال واستشهاد ناس وهدم بنية تحتية".

وأكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنّ التنمية يلزمها خلق مناخ من الاستقرار وحل الصراعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية يجب أن تعني تنويع الأصدقاء وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، ومن ثم فإن مصر لا تراهن في مستقبلها او أزماتها على أي دولة في العالم، لكنها تراهن على نفسها وشعبها.

 

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