بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أدانت سوء أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفًا أن الوزير أكد أن الجميع حزين من أداء المنتخب عقب الهزيمة أمام إثيوبيا في ثاني مباريات الفريق خلال التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

وقال البياضي في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المشكلة ليست في هزيمة المنتخب المصري، ولكن المشكلة كانت في الأداء السيئ للفراعنة أمام منتخب إثيوبيا، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون له أي حساب على جميع المستويات الأفريقية والإقليمية والدولية

وأكد البياضي أن تصريحات وزير الرياضة فضحت اتحاد كرة القدم وأكدت أن هذا الاتحاد ضعيف ومرتعش ويجب إقالته، ويبدأ الحل برحيل اتحاد كرة القدم والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم مع تقديمهم للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وطالب البياضي باستدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب ليعلن الأسباب الحقيقية وراء اختيار اتحاد كرة القدم لإيهاب جلال ليكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وهو لايمتلك أي مؤهلات لتدريب المنتخب، مؤكدًا ضرورة أن يعلن الوزير أمام المجلس رؤيته المستقبلية للنهوض بالرياضة المصرية التي كانت تتربع على عرش القارة الإفريقية وفجأة وبسبب تردي وسوء إدارة اتحاد كرة القدم للعبة، سحبت السجادة من تحت أقدام منتخب مصر ليصبح صيدًا سهلًا أمام أي منافس.