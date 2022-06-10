عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يطالب بمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي يدعو لمنح
زيلينسكي يدعو لمنح أوكرانيا وضع المرشح إلى الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في "منطقة رمادية"، في حين يتعين على دول التكتل أن تقرر بحلول نهاية يونيو الجاري ما إذا كانت ستمنح كييف هذه الصفة.

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي حول الديمقراطية في كوبنهاجن "الأمر الأول هو أن تزال أخيراً هذه المنطقة الرمادية المغرية جداً للدولة الروسية.. في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوةً تاريخية تثبت أن الكلام عن انتماء الشعب الأوكراني للأسرة الأوروبية ليس عقيماً".

وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي "تظهر استطلاعات الرأي أن 71% من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءاً من الأسرة الأوروبية.. فلماذا لا يزال هناك سياسيون متشككون يترددون في السماح لنا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

وتنقسم الدول الأعضاء الـ27 في التكل بشأن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ففي حين تدعم عضوية أوكرانيا العديد من البلدان خاصة في أوروبا الشرقية، تبدي بعض الدول مثل هولندا والدنمارك شكوكاً خشية أن تكون أوكرانيا غير جاهزة، فيما تجري العديد من النقاشات للتوصل إلى موقف مشترك.

وحال حصلت أوكرانيا على وضع "المرشح"، فستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقوداً قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.

فيما أكد العديد من دول الاتحاد الأوروبي لكييف أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.

وفي ذات السياق، توقعت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، بمنح أوكرانيا "وضعية المرشح"، ما يمثل "خطوة مهمة على الطريق الطويل لحصولها على عضوية الاتحاد".

زيلينسكي أوكرانيا الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي روسيا فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مستكترين عليا التكريم| إلهام شاهين: رئيس دولة أقام حفل عشاء على شرفي

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: جولة عقوبات بريطانية جديدة على روسيا

حرب أوكرانيا .. لماذا شبه بوتين نفسه بالقيصر بطرس الأكبر؟

ترشيحاتنا

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

كوارث في إثيوبيا .. أزمة تغذية مميتة ومتصاعدة بـ إقليم عفر

استعدادا لودية كوريا الجنوبية.. استبعاد قفشة من صفوف المنتخب وضم مصطفى شلبي

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

هاني الناظر عن موجة الحر القاسية غدا: البسوا كاب.. وتجنبوا الخروج ظهرا

الداية والماء الساخن.. سؤال ساخر لأحمد خالد توفيق مات قبل معرفة إجابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ