زيلينسكي يطالب بمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في "منطقة رمادية"، في حين يتعين على دول التكتل أن تقرر بحلول نهاية يونيو الجاري ما إذا كانت ستمنح كييف هذه الصفة.

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي حول الديمقراطية في كوبنهاجن "الأمر الأول هو أن تزال أخيراً هذه المنطقة الرمادية المغرية جداً للدولة الروسية.. في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوةً تاريخية تثبت أن الكلام عن انتماء الشعب الأوكراني للأسرة الأوروبية ليس عقيماً".

وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي "تظهر استطلاعات الرأي أن 71% من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءاً من الأسرة الأوروبية.. فلماذا لا يزال هناك سياسيون متشككون يترددون في السماح لنا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

وتنقسم الدول الأعضاء الـ27 في التكل بشأن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ففي حين تدعم عضوية أوكرانيا العديد من البلدان خاصة في أوروبا الشرقية، تبدي بعض الدول مثل هولندا والدنمارك شكوكاً خشية أن تكون أوكرانيا غير جاهزة، فيما تجري العديد من النقاشات للتوصل إلى موقف مشترك.

وحال حصلت أوكرانيا على وضع "المرشح"، فستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقوداً قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.

فيما أكد العديد من دول الاتحاد الأوروبي لكييف أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.

وفي ذات السياق، توقعت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، بمنح أوكرانيا "وضعية المرشح"، ما يمثل "خطوة مهمة على الطريق الطويل لحصولها على عضوية الاتحاد".