دار علوم القاهرة تعلن اخر موعد لتسليم أبحاث الدراسات العليا

اعلن الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن اخر موعد تسليم ابحاث الدراسات العليا .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان ، ان اخر موعد لتسليم الأبحاث الخاصة بطلاب الدراسات العليا إلى الكنترول الخاص بهم فى اليوم الأخير لكل برنامج من برامج الدراسات العليا على حده .

على الجانب الاخر ، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، عددًا من القيادات الإدارية السابقة نظرًا لإسهاماتهم وجهودهم ضمن فرق العمل المختلفة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وثمن الدكتور محمد الخشت فى كلمته، جهود القيادات الإدارية وجميع العاملين بجامعة القاهرة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل الفني والإداري للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع مما أسهم فى احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة بمختلف التصنيفات العالمية، قال إن الجامعة لا تنسى كوادرها الذين أعطوا وبذلوا للارتقاء بالجامعة والحفاظ على مكانتها وريادتها.

وشهد التكريم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، حيث تم تكريم نحو 18 من القيادات الإدارية السابقة وهم: الأستاذ سعيد السيد حسن عطا الله رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والقائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عمر السعيد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، و الأستاذة منى محمد إسماعيل مدير عام التوجيه المالي والإداري والقائم بأعمال أمين الجامعة المساعد، و خالد على محمد هيبة مدير عام شئون العاملين، و موريس جندي سليمان حزين مدير عام التنظيم والإدارة، و السيد إبراهيم محمد مصطفى مدير عام شئون التعليم والطلاب، و جمال محمد عبد المقصود القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

والدكتور مدحت محمد أحمد الهريدي مدير عام الشئون العلاجية، والأستاذة أمل مصطفى كمال أحمد رجب مدير عام الدراسات العليا، و حسين محمود حسين أبو العلا مدير عام البحوث العلمية، و إلهام عبد الوهاب إبراهيم العويني مدير عام العلاقات الثقافية، و سوزان رشاد كامل القصبجي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، و عبد اللطيف عمروسي محمد مدير عام الشئون الإدارية.

و مكي محمد حسن مكي مدير عام الفتاوى، و جمال محمد شوقي مدير عام الشئون الإدارية، و إبراهيم محمد أبو المواهب المدير التنفيذي لمركز المؤتمرات، و ميرفت أحمد نورالدين مدير إدارة أمانة المجالس، و أمل شاهين إدارة أمانة المجالس.