فوز بطل السومو رامي عبد العاطي بالمركز الأول في بطولة العالم بميلانو

فاز لاعب منتخب مصر للسومو، رامي عبد العاطي إبراهيم بلال، بالمركز الأول فى بطولة كأس العالم المقامة فى مدينة ميلانو في إيطاليا.

وتأتي هذه البطولة العالمية للاعب منتخب مصر للسومو وسط مشاركة كل من أمريكا والأرجنتين و المجر وبولندا وفرنسا وإستونيا وإيطاليا، وتحت رعاية البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس الإدارة.

وبدأ رامي عبد العاطى ابراهيم بلال ابن مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، والبالغ من العمر ٣٦عاما ممارسة الرياضة وعمره 14 عاما، ولحبه في ممارسة الألعاب الفردية القتالية، اتجه إلى ممارسة لعبة الجودو وبعدها التحق بنادى 23 يوليو بالمحلة، وبدأ يتدرب فى النادى حتى أصبح لاعبا أساسيا مشاركاً فى عدة بطولات محلية باسم النادى وحقق العديد من المراكز باسم النادى.

وبعد ذلك التحق رامي بالعمل بالهيئة القومية للبريد بمدينة طنطا، وبعد ذلك قرر أن يمارس لعبة “السومو”، مؤكداً أن وظيفته الحكومية لم تمنعه نهائيا من ممارسة الرياضة بل قام بتنظيم وقته بين وظيفته وممارسة الرياضة.

وشارك فى بطولة الألعاب العالمية ببولندا 2017 وفاز بالمركز الثانى كما فاز بالمركز الخامس ببطولات العالم فى السومو اعوام 2007، 2009، 2014، 2015، كما فاز بأكثر من 20بطولة دولية، ومنها بطولة افريقيا فى اللعبة حيث فاز بالمركز الأول، وكرمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقدم له التهنئة، كما طالبه ببذل المزيد من الجهد وتحقيق مراكز أولى فى البطولات.

كما شارك فى بطولة ميلانو المفتوحه بإيطاليا بمشاركة دول النرويج وإيطاليا ومصر وأمريكا وبولندا، محققاً مركزين أول فى الوزن الثقيل والوزن المفتوح، بعد أن تغلب على بطل العالم البولندى وهو من أقوى اللاعبين فى وزنه، وقام السفير اليابانى بتكريمه ومنحه الميدالية الذهبية وكأس أحسن لاعب.

ويهدي البطل المصرى الفوز لزوجته وأولاده الثلاثة أحمد وبلال وعمر، لافتا إلى أنه رغم تلقيه عرضين من فرنسا وإيطاليا للعب باسم اندية بالدولتين، مؤكدا أنه يرفض اللعب باسم اى دولة أجنبية، ولديه إصرار على اللاعب باسم مصر فقط.