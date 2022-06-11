Apocalypse تكشف عن نسخة خارقة معدلة 6X6 من سيارة جيب.. فيديو

تشتهر شركة تعديل السيارات Apocalypse Manufacturing ومقرها ولاية فلوريدا الامريكية ببناء سيارات ذات ست عجلات مخصصة الطرق الوعرة والمنحدرات الجبلية الصعبة وترقيات أخرى مصممة لتعديل تصميم السيارة.

ابوكاليبس تكشف عن نسخة خارقة معدلة 6X6 من جيب

تتميز مجموعة الشبك وممتص الصدمات في Apocalypse بشريط إضاءة واحد يبلغ طوله 52 بوصة، وتعد من المميزات البارزة للشاحنة، وتقع فوق شبكة ذات سبع فتحات بين زوج من خطافات السحب الموضوعة على مستوى منخفض على الواجهة الامامية.

أعلنت الشركة أيضًا أنها تعدل مجموعة محركاتها لسياراتها ذات الست عجلات مع إضافة محرك V8سعة 6.4 لتر الموجود في طرازي دودج تشارجر وتشالنجر R / T Scat Pack.

Apocalypse

يولد المحرك قوة تصل الى 485 حصانًا (362 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 475 رطلاً (644 نيوتن متر)، ويحل محرك V8 الجديد سعة 6.4 لترًا محل LS3الذي تم الحصول عليه من شيفروليه من كورفيت وينضم إلى محرك Hellcat V8 بقوة 800 حصان (596 كيلو واط) الذي قدمته الشركة بالفعل، ويتناسب محرك V8سعة 6.4 لتر مع طراز Apocalypseالقائم على جيب HellFire و Sinister 6 و Doomsday.

Apocalypse

حصل جاي لينو على تجربة HellFire الصيف الماضي، وهي شاحنة بيك آب تعتمد على سيارة Jeep Gladiator معدلة بشكل كبير، تتميز بإطارات 40 بوصة، وعلبة تروس بثماني سرعات من Ram 3500 HD، ومحرك LS3 الذي توقف الآن، وبلغ وزنها 6000 رطل (2721 كجم).

Apocalypse

طرحت Apocalypse نموذجًا جديدًا بست عجلات يسمى Dark Horse، وهو عبارة عن سيارة فورد برونكو معدلة تضمنت الترقية وجهًا مجددًا، ورفع تعليق 4.0 بوصة (10.16 سم)، ومجموعة نقل حركة مضغوطة، وزاد Apocalypse من إنتاج محرك V6مزدوج التوربو إلى 400 حصان (298 كيلو واط) من خلال تركيب حاقنات أكبر، وزيادة التعزي ، وتركيب نظام عادم جديد.

تقول Apocalypse أن لديها أكثر من 180 مركبة ذات ست عجلات على الطريق اليوم.