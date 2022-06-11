إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم" 5896 ص ب ه" وذلك بالطريق الصحراوى الغربى وأسفر الحادث عن إصابة "عبد الاخر.ه.م" 32 عاما، و"معروف.م.ع" 60 عاما، و"عبد الله. ع.ح" 62 عامًا، و"فرح.م.ع"57 عاما، و"زكريا.ع.ح" 60 عاما.وجميعهم من مركز طهطا محافظ سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.