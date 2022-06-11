دراسة تحذر: تناول اللحوم يزيد من مشاكل البصر و الرؤية

وجدت دراسة أنه بالنسبة لأولئك الذين يحبون تناول اللحوم ، يمكنهم تطوير مشاكل في الرؤية، في حين أن اللحوم هي بالتأكيد أفضل مصدر للبروتين للجسم ، إلا أنها تسبب الفوضى عند تناولها بطريقة خاطئة.



وجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة فليندرز بأستراليا أن براز القطط واللحوم النيئة يمكن أن تكون حاملة لمرض التوكسوبلازما جوندي ، وهو طفيلي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، ووجدت الدراسة أن تندب الشبكية الناتج عن هذا الطفيل يظهر في كل 1 من كل 150 أستراليًا.



قام فريق البحث بتحليل صور شبكية العين لأكثر من 5000 مشارك في غرب أستراليا من بين 5000 شخص وجدوا انتشار داء المقوسات العيني في 1 لكل 149 شخصًا.



تؤثر الالتهابات التي تسببها التوكسوبلازما على رؤية البشر، تنتقل هذه الطفيليات أيضًا من الأم الحامل إلى الطفل.

ما هي الأعراض الشائعة؟

الأعراض الشائعة للعدوى الطفيلية هي: الحمى ، تورم الغدد ، آلام العضلات ، الصداع ، عوامات العين ، انتفاخ الكبد أو الطحال.

في الحالات الشديدة قد يهاجم أعضاء الجسم الرئيسية.

ما هي الطفيليات الأخرى الموجودة في اللحوم النيئة؟



Trichinella هو طفيلي موجود في الحيوانات البرية مثل منتجات الدب ولحم الخنزير، تدخل هذه الطفيليات بسهولة إلى جسم الإنسان إذا كان الشخص يستهلك لحومًا نيئة أو غير مطبوخة جيدًا للحيوان المصاب بها.



Taenia saginata و Taenia solium و Taenia asiatica هي الديدان الشريطية التي تظهر في البشر بعد تناول لحم البقر ولحم الخنزير النيء



يمكن للمرء أيضًا الحصول على الإشريكية القولونية ، والجيارديا ، والديدان المفلطحة ، والديدان الدبوسية ، والإسكاريس عند تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا.



متى يكون أكل اللحوم غير آمن؟

في حين أن الدراسة البحثية تعتمد فقط على القطط ، فإن هذا يستدعي الانتباه إلى استهلاك اللحوم بالطريقة الصحيحة.



لطالما حذرت الوكالات والمنظمات الصحية من استهلاك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا لأنها غالبًا ما تكون ناقلة للبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والليستريا والكامبيلوباكتر والإشريكية القولونية المشهورة بتسببها في التسمم الغذائي.



على الرغم من الادعاء بأن اللحوم النيئة توفر العديد من الإنزيمات التي تتحلل عند طهيها ، إلا أن العيوب المرتبطة بتناول اللحوم النيئة تفوق المزايا.



كيف نمنع المخاطر الجرثومية المصاحبة للحوم النيئة؟

أفضل الطرق لتجنب الإصابة بمسببات الأمراض هي الحصول عليها طازجة وتنظيفها بشكل صحيح وطهيها جيدًا.



على الرغم من أن بعض الأشخاص يحبون اللحوم شبه المطبوخة ، إلا أن هناك فرصة ضئيلة في هذه العملية لبقاء الجراثيم قوية، لذلك لتجنب هذه المخاطر الميكروبية ، والتي تنطوي على مخاطر أكبر لانتقالها إلى البشر والحيوانات الأخرى أيضًا ، يُنصح بتناول اللحوم المطبوخة بشكل صحيح.

المصدر: timesofindia

