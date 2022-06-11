عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصري للموسم 2021-2022.

 

وتنطلق مباراة الأهلي والسلوم مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات دور ال32 من بطوله كاس مصر .
 

التشكيل المتوقع ل الاهلي امام السلوم.


ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدور آل 32 لبطولة بكأس مصر بتشكيل مكون من :

 حراسة المرمى: علي لطفي.

 

 خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هانى،كريم فؤاد.

 

 خط الوسط: احمد نبيل كوكا، محمد محمود، أحمد عبد القادر.

 

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.

القناة الناقلة للمباراة 

 

وتذاع مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى.

مباراة الأهلي والمصري الأهلى كأس مصر كريم فؤاد صلاح محسن حسين الشحات رامي ربيعه محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

موضوعات متعلقة

التعليم الفني: قطاعاتنا تدعم الأنشطة الاقتصادية وتتواكب مع سوق العمل العالمية.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد صلاح: حولت منزلي إلى مستشفى.. والريال لا يستحق الفوز بدوري الأبطال

حالة الطقس.. انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا وعودة الأجواء ربيعية

طالبان تستقبل نائب الرئيس الأفغاني السابق في مطار كابول‬

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

صدقة سقيا الماء.. ثواب وضع كولدير مياه باردة للمارة فى الحر الشديد

محمد صلاح: ريال مدريد عقبة أمام تتويجي بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مساج وساونا.. القصة الكاملة لإقامة سهرات حمراء في ناد صحي بالجيزة.. فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ