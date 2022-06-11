التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصري للموسم 2021-2022.
وتنطلق مباراة الأهلي والسلوم مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات دور ال32 من بطوله كاس مصر .
التشكيل المتوقع ل الاهلي امام السلوم.
ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدور آل 32 لبطولة بكأس مصر بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هانى،كريم فؤاد.
خط الوسط: احمد نبيل كوكا، محمد محمود، أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.
القناة الناقلة للمباراة
وتذاع مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى.