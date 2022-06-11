التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصري للموسم 2021-2022.

وتنطلق مباراة الأهلي والسلوم مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات دور ال32 من بطوله كاس مصر .



التشكيل المتوقع ل الاهلي امام السلوم.



ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدور آل 32 لبطولة بكأس مصر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هانى،كريم فؤاد.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا، محمد محمود، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الأهلى والمصرى بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى.