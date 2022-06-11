اتحاد الكرة: الأهلي تسلم لائحة بطولة افريقيا قبل انطلاقها ولم يطلب استضافة النهائي

أكد مسئولو اتحاد الكرة ان ادارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري ابطال افريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت ان المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة علي ملعب محايد علي ان يتم طلب استضافته اذا رغب اي نادي في ذلك، وهو ما لم يحدث من ايا من الأندية المصرية المشاركة في البطولة وهي الأهلي والزمالك وقتها، عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.



وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.



واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.