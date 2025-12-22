قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
محافظات

محافظ الغربية يعود إلى المستعمرة بالمحلة لمتابعة تنفيذ الحلول لشكاوى المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، إلى منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة سير أعمال معالجة مشكلات الصرف الصحي ورفع تجمعات المياه، واستكمال التوجيهات التي أصدرها خلال جولته الميدانية السابقة، في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وضمان استدامة الحلول على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة التفقدية، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رغم عدم تبعية الموقع للشركة ، مؤكدًا على ضرورة الدفع المستمر بالمعدات والأطقم الفنية لمتابعة تسليك البالوعات وسحب مياه الصرف المتراكمة، مع المرور على الشبكات لضمان كفاءتها ومنع تكرار أي تجمعات مياه قد تؤثر على حياة المواطنين.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة لن تكتفي بالحلول المؤقتة، بل تعمل على معالجة أسباب المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والفراغات المحيطة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الداخلية المتأثرة بتجمعات المياه، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة صحية وآمنة لأهالي المنطقة.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية أن توجيهاته واضحة وصريحة بشأن المتابعة اليومية، وعدم مغادرة الموقع قبل التأكد من استقرار الأوضاع بالكامل، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين تُعامل بخطط تنفيذية مستمرة تضمن عدم تكرار المشكلة، مضيفًا أن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوى المعيشة حق أصيل لكل مواطن، وأن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تحسين خدمات المواطنين 

وتستمر المعدات وفرق العمل في منطقة المستعمرة على مدار الأيام الماضية في تنفيذ أعمال سحب المياه وتسليك البالوعات ورفع التراكمات أولًا بأول، مع المتابعة الفنية المستمرة، بما يعكس نهج محافظة الغربية القائم على تحويل الشكوى إلى إجراء والإجراء إلى حل دائم، ويؤكد حرص المحافظة على كسب رضا المواطنين وتحقيق استجابة حقيقية ومستدامة لمطالبهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة الخدمات طنطا

