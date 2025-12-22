محافظ الغربية يعود إلى المستعمرة بالمحلة لمتابعة تنفيذ الحلول لشكاوى المواطنين

عاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، إلى منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة سير أعمال معالجة مشكلات الصرف الصحي ورفع تجمعات المياه، واستكمال التوجيهات التي أصدرها خلال جولته الميدانية السابقة، في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وضمان استدامة الحلول على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة التفقدية، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رغم عدم تبعية الموقع للشركة ، مؤكدًا على ضرورة الدفع المستمر بالمعدات والأطقم الفنية لمتابعة تسليك البالوعات وسحب مياه الصرف المتراكمة، مع المرور على الشبكات لضمان كفاءتها ومنع تكرار أي تجمعات مياه قد تؤثر على حياة المواطنين.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة لن تكتفي بالحلول المؤقتة، بل تعمل على معالجة أسباب المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والفراغات المحيطة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الداخلية المتأثرة بتجمعات المياه، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة صحية وآمنة لأهالي المنطقة.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية أن توجيهاته واضحة وصريحة بشأن المتابعة اليومية، وعدم مغادرة الموقع قبل التأكد من استقرار الأوضاع بالكامل، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين تُعامل بخطط تنفيذية مستمرة تضمن عدم تكرار المشكلة، مضيفًا أن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوى المعيشة حق أصيل لكل مواطن، وأن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تحسين خدمات المواطنين

وتستمر المعدات وفرق العمل في منطقة المستعمرة على مدار الأيام الماضية في تنفيذ أعمال سحب المياه وتسليك البالوعات ورفع التراكمات أولًا بأول، مع المتابعة الفنية المستمرة، بما يعكس نهج محافظة الغربية القائم على تحويل الشكوى إلى إجراء والإجراء إلى حل دائم، ويؤكد حرص المحافظة على كسب رضا المواطنين وتحقيق استجابة حقيقية ومستدامة لمطالبهم.