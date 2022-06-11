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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: الأهلي يدفع ثمن حجب معلومات لا يعلم عنها شيئًا

صدى البلد

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن إعلان الاتحاد المصري عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية وتنظيم النهائي  يدفعنا الى سؤال الاتحاد عن الجهة التي أبلغت النادي أن هناك تقديمًا لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الإفريقية وفي هذا التوقيت بالذات.


وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي بمقر الجزيرة؛ لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا قال الخطيب: «إعلان الاتحاد عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية تنظيم النهائي، يجعلنا نسأل اتحاد الكرة.. من الذي أبلغه أن هناك تقديم طلبات لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الإفريقية، وفي هذا التوقيت بالذات؟.. هل تمت مخاطبة النادي؟. أو تحدث معه مسئولو الاتحاد هاتفيًا؟. وإذا كان هذا حدث، لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهلي؟... نقطة إضافية أخرى، هو النادي.. ــ أي نادٍ ـ عندما يحتاج إلى طلب من وزارة الرياضة، هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة أولًا؟.. هذا ليس صحيحًا.. كل الأندية من حقها تخاطب وزارة الرياضة مباشرة».


وأضاف الخطيب: «كل المسئولين في الوسط الرياضي يعلمون أنه وفقًا للوائح، عندما يرغب الاتحاد الإفريقي في مخاطبة الأندية، تتم المخاطبة عن طريق اتحاد الكرة واتحاد الكرة عندما تلقى خطاب التنظيم من الــ«كاف» في 19ـ 1ـ2022.. لم يتم إخطار الأهلي، لا كتابة، ولا هاتفيًا.. إذًا لماذا يدفع الأهلي ثمن حجب معلومات لا يعلم عنها شيئًا؟».

 

كان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

 وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

 وأثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.

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