الخطيب: السنغال ونيجيريا طلبا التنظيم ولم يكن لهما ممثل في البطولة

قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن السنغال ونيجيريا طلبا تنظيم المباراة النهائية ولم يكن لهما ممثل في البطولة.



وأضاف الكابتن الخطيب أن هناك العديد من الاتحادات في دول عديدة تتقدم لاستضافة المباريات النهائية.. رغم عدم وجود أي أندية لهذه الدول أندية لهذه الدول في البطولات.



وأوضح: «نيجيريا كانت متقدمة، ولم يكن لها ناد ممثل. والسنغال كذلك.. وهذا دليل قاطع على أن التقديم مسئولية الاتحادات، وليس الأندية.. وفي أوروبا يحدث ذلك في أوقات عديدة.. يقام النهائي في دول ليس لها أندية مشاركة في البطولة».

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.



وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.



وأثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الأهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراره لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.