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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: خطاب اتحاد الكرة لوزارة الرياضة يكشف الجهة المخولة بطلب تنظيم البطولة

صدى البلد

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن نص الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى  وزير الرياضة، أشرف صبحي، لطلب تنظيم بعض البطولات القارية التابعة للاتحاد الأفريقي يكشف الحقيقة وهو الفاصل في تحديد الجهة التي تملك طلب التنظيم. 

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقده النادي الأهلي اليوم؛ لكشف تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا: إن «نص الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى سيادة الوزير أشرف صبحي، والموقع من رئيس الاتحاد، أعتقد أنه سيكون فاصلًا في هذا الأمر.

وأضاف: نص الخطاب فيه الآتي:- (استمرارًا لدور مصر الرائد على المستوى الإفريقي والدولي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القارية)، مشيرا إلى أنه ذكر في الخطاب كل البطولات التي جاءت في خطاب الكاف لاتحاد الكرة.. ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي دوري الأبطال.. وهذا يؤكد أن اتحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي».

كان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

كان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.

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