برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

نشرت مدينة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية صورة مرعبة لمخلوق غريب يتجول خارج حديقة حيوانات، مما ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رعب وحيرة من أمره.

المخلوق يشبه الإنسان من حيث الجسم ويحمل رأس حيوان، ويبدو أن للكائن أذنان مدببتان ويمكن رؤيته أيضًا يتجول على قدمين.

تم التقاط الصورة بكاميرا أمنية موضوعة في مكان قريب، والتي وثقت لحظة تجول كائن غريب يشبه الإنسان خارج حديقة الحيوان.

وصرح مدير الحديقة في بيان إنه لم يصب أي من الأفراد أو الحيوانات بأذى، كما لم تكن هناك علامات على الدخول عنوة أو أي نوع من النشاط الإجرامي.

طلب مسئولو حديقة الحيوان من السكان مشاركة أفكارهم وتصوراتهم حول الحادث عبر البريد.