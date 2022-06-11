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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة |صور

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت جولة تفقدية للاطمئنان علي انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على أسئلة الامتحان وأنها من المقرر الذي تم شرحه، واطمأن على تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على التواجد الطبي الدائم والمستمر على مدار فترات الامتحان. 
وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.
كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة، والدكتور جمال فاروق عميد الكلية السابق، والدكتور صابر طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الجندي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة |صور

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