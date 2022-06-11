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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز مصري .. فريدة محمد تتوج بلقب بطولة موريشيوس المفتوحة للإسكواش

فريدة محمد
فريدة محمد

توجت لاعبة مصر فريدة محمد المصنفة 18عالميا بلقب بطولة موريشيوس المفترحة للإسكواش والمقامة خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو الجاري بمجموع جوائز يقدر ب 110 آلاف دولار أمريكي.

وفازت فريدة في النهائي على البلجيكية تين جيليس المصنفة 18 عالميا بنتيجة الأشواط 3-2 خلال 51 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط 11-7, 6-11, 13-11, 6-11, 11-5.

ونجحت بطلة مصر في التتويج باللقب لتحقق أكبر لقب في مسيرتها بمرحلة الاحتراف.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت بمشاركة مصرية مكونة من سبعة لاعبين هم طارق مؤمن ومروان الشوربجي ومازن هشام ومازن جمال وعمر مسعد ويحيي النواساني وكريم الحمامي.

فريدة محمد بطولة موريشيوس مصر ة تين جيليس طارق مؤمن

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