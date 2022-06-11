روان أيمن تحرز برونزية رمي المطرقة في البطولة الإفريقية لألعاب القوي

تمكنت روان أيمن، لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوي، من إحراز الميدالية البرونزية في منافسات رمي المطرقة، بالبطولة الإفريقية لألعاب القوي للكبار والتي تستضيفها موريشيوس خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2022.

استطاعت روان احراز الميدالية البرونزية بعد ان حققت 62.67 لتأتي في المركز الثالث، بينما نجحت لاعبة المنتخب النيجيري أويسادا أولاتويي، افي لحصول على الميدالية الذهبية بعد تحقيقها على 63.64، فيما جاءت بالمركز الثاني لاعبة منتخب الجزائر زوينا بوزيبرا، بعد تحقيقها 63.48 لتحصل على الميدالية الفضية.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة بعدد سبعة لاعبات وعشرة لاعبين وهم روان أيمن(رمي المطرقة) ولينة عمرو (عدو) وإسراء سمير (الوثب الطويل) ووديان مختار(سباعي) ودينا أحمد الطباع ( القفز بالزانة) وأيتن أحمد (وثب عالي) و كريم عجورة ( القفز بالزانة) وحسام سلامة (وثب ثلاثي) ومحمد طلعت ( الوثب العالي) وإسلام عبد التواب (مشي) وماجد محسن (رمي الرمح) وإيهاب عبد الرحمن ( رمي الرمح) ومصطفى الجمل (رمي المطرقة) وعلاء العشري (رمي المطرقة) ومحمد مجدي (دفع الجلة).

ويرأس بعثة المنتخب المصري محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري ويرافق المنتخب رئيس الاتحاد سيف شاهين و المدير الفني للإتحاد ا.د محمد عبد الرؤوف والجهاز الفني المرافق الفني والمدربين وليد عبد اللطيف مدرب القفز بالزانة وخالد شوقي مدرب اطاحة المطرقة وياسر فرج مدرب دفع الجلة وهشام علي مدرب الوثب الطويل والوثب الثلاثي وخالد محي مدرب الوثب العالي.

الجدير بالذكر أن بسنت حميدة بطلة المنتخب المصري أعلنت عدم مشاركتها في البطولة بسبب اصابتها في مزق في العضلة الضامة.