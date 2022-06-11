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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي بعد بيان اتحاد الكرة: قرارات حاسمة وصادمة الخميس المقبل

الناقد الرياضى أمير
الناقد الرياضى أمير عبد الحليم

علق الناقد الرياضى أمير عبد الحليم على بيان اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام بشأن هزيمة المنتخب المصرى أمام المنتخب الاثيوبى.

وأكد عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن البيان يوحى بأنه سيصدر قرارا صداما الخميس المقبل، قد يطال الجهاز الفنى للمنتخب وكذلك اتحاد الكرة نفسه.

وعن صدور القرار الخميس المقبل، قال الناقد الرياضى أن المنتخب المصرى ملزم بمباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية ولو كان هناك فرصة لإلغائها كان حدث ذلك وصدر بيان اتحاد الكرة قبل يوم الخميس.

وأكد الناقد الرياضى، أن المشكلة ليست فى كابتن إيهاب جلال وجهاز المنتخب نفسه، لأن هذا اول توقف دولى له، ومن المفترض أن يكون اتحاد الكرة درس خطته قبل اختياره مديرا فنيا للمنتخب.

بيان اتحاد الكرة

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، اجتماعا تم خلاله مناقشة  ملابسات و أحداث مباراة منتخب مصر و أثيوبيا و التداعيات الخاصة بالهزيمة ،وتم الاستقرار على الآتي  :

-مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل  ، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري و اتحاد كوريا الجنوبية  ،  وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

هذا ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة و الحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد .

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