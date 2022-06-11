أزهري عن تبرك أهالي بمياه بالوعة: نحتاج تشريع قانون يجرّم الدجل |فيديو

قال الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، تعليقا على تبرك الأهالي في البحيرة بمياه بالوعة صرف، :" علينا إنقاذ العقل الجمعي المصري من الدجل".

وأضاف أحمد ترك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ، :" نحتاج إلى تشريع قانون ينص على تجريم الدجل والخرافات ".

وتابع احمد ترك :" ظاهرة الدجل والشعوذة متواجدة في المجتمع المصري وكثيرا تحدث باسم الإسلام والقرآن والسنة وهذا امر لا يجوز ".

وأكمل احمد ترك :" النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه وفي نفس يوم موت ابن النبي حدث خسوف للشمس والنبي محمد اكد أن الشمس والقمر آيات لا يحدث لهم خسوف او كسوف بسبب موت احد ".