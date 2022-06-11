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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد بريطانيا يهاجم حكومة جونسون بسبب ترحيل اللاجئين.. تفاصيل

الأمير تشارلز ولي
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا

هاجم الأمير تشارلز، الحكومة البريطانية بسبب خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفا إياها بـ"المروعة".

وتنوي بريطانيا، تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا الثلاثاء المقبل، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيجالي، ويمثل الأمير تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية فيها.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سيحضر القمة أيضا، بانتصار حكومته خلال جلسة لمحكمة القضاء العالي الجمعة الماضية أعطت ضوءا أخضر للخطة.

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وقال جونسون على "تويتر": "لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض حياة الناس للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة على مستوى العالم في كسر نموذج عمل هؤلاء المجرمين عديمي الرحمة".

لكن تشارلز انضم إلى آخرين بينهم رجال دين مسيحيون في التنديد بالخطة ويخشى أن تهيمن القضية على قمة دول الكومونولث المقررة في 24 و25 يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الأمير تشارلز أكد أنه "يشعر بأكثر من مجرد خيبة الأمل حيال السياسة".

وأضاف أن ولي العهد "يقول إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع.. كان واضحا بأنه غير معجب بالمسار الذي تنتهجه الحكومة".

رئيس الوزراء البريطاني الحكومة البريطانية بوريس جونسون الأمير تشارلز الملكة إليزابيث

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