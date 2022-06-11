نبذ العنف والتصدي للتطرف.. وزارة التعليم العالي توجه بنشر الأفكار الصحيحة.. وجامعة حلوان: عقدنا العديد من الدورات لتوعية شبابنا.. والطلاب: نتمنى زيادة الندوات لمناقشة الأفكار

رئيس أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان: نحرص على التصدي للشائعات واقتلاع جذورها و محاربة الأفكار الهدامة

عميد كلية التمريض: حماية وتوعية الشباب ضرورة حتى لا يقعوا فريسة لـ الإرهاب



تحرص الجامعات المصرية على نبذ العنف والوقوف والتصدي للفكر المتطرف والإرهاب، وقامت جامعة حلوان خلال العام الدراسي بعقد عدد من اللقاءات وتنظيم العديد من الندوات فى سبيل نشر الأفكار الصحيحة.

وكان قد ووجّه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بسرعة تنفيذ جميع الخطط للجامعات والوزارة بشأن مواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، ونشر الأفكار الصحيحة.

وقال الدكتور كريم همام رئيس أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان، أن هناك أهمية لتصدى الشباب للشائعات واقتلاع جذورها وكيفية محاربة الأفكار الهدامة المغلوطة من خلال إعداد وتأهيل كوادر شبابية بالوعى الحقيقى بكافة قضايا الوطن من خلال العديد من المحاضرات والندوات والعديد من البرامج التدريبية التى تساعد فى محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر، والعمل على نشر روح الانتماء للوطن.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة، أن الشباب هم قادة المستقبل ويجعل أن يكونوا لهم القدرة على التأثير فى الأخرين، مؤكدا أن المعهد يتعاون تباعا مع جميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية لتحقيق هذه الهدف.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية قد قام بتنظيم ندوة تحت عنوان (دور الطالب في نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب) ، وان ذلك ياتى فى إطار خطط جامعة حلوان بشأن مواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، ونشر الأفكار الصحيحة.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أن الندوة تضمنت استعراض رؤى وتوجهات الدولة للطالب الجامعي ، مما يساهم في تنمية خبراته وثقافته ووعيه وإدراكه بجهود الدولة بالنهوض بالمجتمع المصري ومحاربة الإرهاب.

واضافت أن الندوة تضمنت ايضا عرض دور القوى الناعمة والفنون في مواجهة التطرف والإرهاب ، بجانب استشعار مظاهر الإرهاب والتطرف عبر العصور، وفي نفس السياق عرضت الندوة دور القوات المسلحة ورجالها البواسل، وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التي تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب مستغلين الصراعات السياسية في ذلك.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء صلاح كلية التمريض جامعة حلوان، أن الكلية نظمت ندوة الحديث عن الإرهاب وتوعية الطلاب بخطورته والتعرف على اشكالة وأسباب لجوء الشباب للتطرف والإرهاب وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لظاهرة الإرهاب الدولي، وذلك لمحاربة جميع تلك الأفكار.

وأكدت الدكتورة صلاح إلى ضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا و أسريا" حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

وقال الطالب وائل عبدالله الطالب بكلية التمريض جامعة حلوان، أن فكرة إقامة ندوات لتوعية الطلاب هو أمر فى غاية الأمر حتى لا يترك الطالب يأخذ معلومات مغلوطة من خلال الإنترنت نت قد تؤدي إلى تطرفة فكرياً.

بينما قال الطالب عيسي صلاح الطالب بكلية الآداب جامعة حلوان، أن الجامعة والكلية عليها ادوار أخرى بجانب الدور التعليمي التى تقوم بيه فطلاب الجامعات هم طلاب فى مرحلة عمرية هامة تنضج فيها أفكارهم بشكل كبير وتحتاج إلى طرحها ومناقشتها مع من هم لديهم الخبرة والعلم الحقيقي، وان هنا ياتى دور الجامعة لإقامة مثل هذة الدورات للرد على اسالة الطلاب وطرحها ومناقشتها.

بينما قالت سلمي توفيق الطالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، انها تتمنى أن تكون الدورات بصورة أكبر وتعلن عنها بصورة كبرى حتى يتم مشاركة كبر قدر ممكن من الطلاب ويتم مناقشة جميع افكار الطلاب بدلاً من أن يلجأ الطلاب إلى مكان أخرى حتى ليجلبوا المعلومات منه.