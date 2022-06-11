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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة تصل أوكرانيا

لجنة تحقيق دولية
لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة تصل أوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، عن نائبة رئيس البرلمان، أن لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة وصلت إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين خلال زيارة مفاجئة لكييف، السبت، برد نهائي "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية يونيو، من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن الدول الـ27 منقسمة بشأن هذه المسألة.

وقالت فون ديرلاين بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي".

وأضافت أن "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل"، مؤكدة أن السلطات الأوكرانية "فعلت الكثير" بهدف ترشح البلاد لكن "ما زال هناك الكثير لتفعله"، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن المفوضية تدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد فهي "تغطي جزءاً كبيراً من المعايير الأوروبية، من حيث الرقمنة واتفاقية المؤسسات والتجارة الحرة".

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