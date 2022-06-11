هيثم كمال يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد التعاقد مع هيثم كمال لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة السلة بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

ووافق هيثم على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحي رئيس التادي ولجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تجديد التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.