عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى فى الشهادة الإعدادية بالمنوفية: حلمي الطب .. والقرآن أنار طريقي

الأولي علي الشهادة
الأولي علي الشهادة الإعدادية في المنوفية

وسط حالة من الفرحة انطلقت الزغاريد في منزل الطالبة علياء مصطفي عمارة الأولي علي الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.

حصلت علياء علي 280 درجة وهي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية حيث سادت حالة من الفرحة بين أهالي قرية زوير بمركز شبين الكوم والذين توافدوا علي المنزل لتقديم التهاني.

أكدت علياء عمار، أنها كانت تستعين بالقراءن الكريم في جميع خطواتها حيث أنها حفظت 20 جزءا من القرآن وتسعي لختامه، موضحة أنها كانت دائما تدعي ربها أن تكون من الأوائل.

وأشارت إلي أن ابن خالها أخبرها بأنها من الاوائل عقب نشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة " كنت متوقعة اكون من الاوائل لاني ذاكرت كتير".

وتابعت إلي أنها تتمني أن تكون طبيبة عقب الانتهاء من الثانوية العامة بتفوق كما تفوقت في الشهادة الإعدادية، موضحة أن والدها هو مثلها الأعلى ومن كان يساندها من أجل أن تكون في مراكز متقدمة.

وقال والدها أنه استقبل خبر تفوق نجلته بالبكاء حيث ظل يبكي طوال عودته من العمل فرحا بما حققته طفلته الوحيدة التي جاءت بعد ٣ من الأبناء الذكور.

وأضاف أن علياء هي طفلته المدلدلة وكانت دائمة التفوق طوال سنوات دراستها الي جانب حفظها للقرآن الكريم ومواظبتها علي الصلاة والدعاء.

وتمني الأب أن يري ابنته في احسن المناصب، موضحا أنها كانت تذاكر ساعات كثيرة من اجل تلك اللحظة أن تكون الأولى علي مستوي المحافظة.

 

https://fb.watch/dAKMRiuwa-/

محافظة المنوفية الثانوية العامة الشهادة الإعدادية المنوفية الأوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

مكافحة الآفات تحذر المزارعين بسبب الثعابين والعقارب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ترشيحاتنا

تروّج المثلية للأطفال .. أستاذ طب نفسي : أفلام كارتون ديزني كارثية

بعد أزمة نجلاء بدر| السياحة: لا توجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها بالفنادق

ميدو يفتح النار على هاني أبوريدة: مجاهد "فضح" خطتك لتدمير الكرة المصرية

لميس الحديدي عن تصريحات اتحاد الكرة: طلعتو إيهاب جلال الطيارة وهو مُقال؟

بين البركة والخرافة .. كيف استقبل أهالي البحيرة صدمة غرفة الصرف "المبروكة"

إعفاء تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» من رسوم المشروعات في المناطق الحرة الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ