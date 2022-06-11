الأولى فى الشهادة الإعدادية بالمنوفية: حلمي الطب .. والقرآن أنار طريقي

وسط حالة من الفرحة انطلقت الزغاريد في منزل الطالبة علياء مصطفي عمارة الأولي علي الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.

حصلت علياء علي 280 درجة وهي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية حيث سادت حالة من الفرحة بين أهالي قرية زوير بمركز شبين الكوم والذين توافدوا علي المنزل لتقديم التهاني.

أكدت علياء عمار، أنها كانت تستعين بالقراءن الكريم في جميع خطواتها حيث أنها حفظت 20 جزءا من القرآن وتسعي لختامه، موضحة أنها كانت دائما تدعي ربها أن تكون من الأوائل.

وأشارت إلي أن ابن خالها أخبرها بأنها من الاوائل عقب نشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة " كنت متوقعة اكون من الاوائل لاني ذاكرت كتير".

وتابعت إلي أنها تتمني أن تكون طبيبة عقب الانتهاء من الثانوية العامة بتفوق كما تفوقت في الشهادة الإعدادية، موضحة أن والدها هو مثلها الأعلى ومن كان يساندها من أجل أن تكون في مراكز متقدمة.

وقال والدها أنه استقبل خبر تفوق نجلته بالبكاء حيث ظل يبكي طوال عودته من العمل فرحا بما حققته طفلته الوحيدة التي جاءت بعد ٣ من الأبناء الذكور.

وأضاف أن علياء هي طفلته المدلدلة وكانت دائمة التفوق طوال سنوات دراستها الي جانب حفظها للقرآن الكريم ومواظبتها علي الصلاة والدعاء.

وتمني الأب أن يري ابنته في احسن المناصب، موضحا أنها كانت تذاكر ساعات كثيرة من اجل تلك اللحظة أن تكون الأولى علي مستوي المحافظة.

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