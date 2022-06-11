ميدو يفتح النار على هاني أبوريدة: مجاهد "فضح" خطتك لتدمير الكرة المصرية

هاجم أحمد حسام ميدو، هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مداخلة أحمد مجاهد وتصريحاته اليوم فاضحة لتخطيط هاني أبوريدة وحاشيته منذ اليوم الأول لتركهم اتحاد الكرة".

أضاف: "مجاهد لديه جواسيس في اتحاد الكرة ليزيدوا من أزمات الكرة المصرية، ويريدون أن كل من يأتي بعدهم يفشل".

وواصل: "حاشية مجاهد وأبوريدة ساذجين، بسبب تصريحات مجاهد التي فضحتهم".

وختم حديثه قائلا: "مداخلة مجاهد كشفت استراتيجيته واستراتيجية هاني أبوريدة في تدمير الكرة المصرية".