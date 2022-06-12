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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعب الجمهوري: الحوار الوطنى يحمى الدولة من محاولات الاستقطاب

صدى البلد

قال النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن  الحزب تقدم برؤيته لكافة قضايا الوطن إلى الأكاديمية الوطنية للشباب، معقبا:" عملنا على القواسم المشتركة التي تخدم الدولة المصرية".

أضاف حازم عمر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي ام سى” إن الهدف من الحوار الوطني هو الخروج بـ جبهة داخلية متماسكة وصلبة أمام التحديات الداخلية والخارجية.

 متغيرات سياسية

وتابع  رئيس حزب الشعب الجمهوري، "هناك متغيرات سياسية والعالم أصبح قرية صغيرة والجميع تأثر بالأحداث الأوكرانية الروسية".

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطنى سيمنح الدولة المصرية مناعة ضد محاولات الاستقطاب التى تدفع بالدولة المصرية إلى الخلف. 

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