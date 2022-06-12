نهال أول فتاة تروي السيرة الهلالية: مليون بيت شعر ونفسى اختمها

عرض برنامج "مساء دى ام سى" أول فتاة تدعى "نهال الهلالى" تروي السيرة الهلالية بطريقة مختلفة عن كل السابقين.

وقالت نهال، خلال مداخلة التقرير المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أنها من محافظة قنا، مدينة نجع حمادى، معقبة:" قررت أكون أول بنت تروي السيرة الهلالية".

الشيخ زين محمود

وتابعت نهال قائلة:" ذهبت إلى الشيخ زين محمود آخر راوي للسيرة، وطلبت منه رواية السيرة فأعجبته الفكرة".

وأوضحت نهال، أنها تروى السيرة الهلالية بطريقة "سرد قصة" وليس بالشعر كما هو معروف.

وختمت حديثها قائلة:" السيرة مليون بيت شعر نفسى اختمهم، لأن رواية السيرة بتاخد وقت اكتر من غنائها بكثير".

