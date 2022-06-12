فيراري تكشف عن أحدث سياراتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً.. صور

تعتبر سيارة فيراري 296 جي تي إس نسخة مكشوفة من السيارة الخارقة الجديدة الهجينة ذات المحرك المتوسط ​، وتنافس سيارات مميزة آخري مثل ماكلارين 720S سبايدر بقوة 819 حصاناً و "المستويات الرائدة في فئتها من تفاعل السائق".

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

السيارة المكشوفة الجديدة هي واحدة من موديلين جديدين ستكشف عنهما فيراري هذا العام، مع سيارة فيراري بوروسانجوي SUV المرتقبة في الأشهر المقبلة لإكمال اسطولها من السيارات، وكانت الشركة قد كشفت عنها لأول مرة في حدث خاص في Le Mans 24 Hours، حيث أعلنت عودتها إلى السباق في عام 2023 بنموذج أولي جديد عبارة عن سيارة خارقة مخصصة للسباق.

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

تماشيًا مع تقاليد فيراري، فإن الفروق بين سيارة فيراري 296 جي تي بي ذات السقف الصلب وشقيقها القابل للتحويل ضئيلة للغاية، وتقتصر بشكل أساسي على تعديلات التصميم الدقيقة لاستيعاب السقف المفتوح.

ومن ناحية التصميم، فإن السيارتين متطابقتان تقريبًا، لكن السقف الصلب القابل - وهو إعداد مشابه لتلك المستخدمة من قبل Ferrari SF90 Spider، حيث يتم تخزينه في حجرة جديدة داخل حجرة المحرك خلف المقاعد.

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

تمت إعادة صياغة السطح الخلفي لـ 296 بدعامات جديدة وخطوط أكثر بروزًا بين السقف و الجناح الهوائي المميز الذي يمتد على عرض السيارة، وهناك أيضًا نافذة جديدة أسفل غطاء المحرك، والشاشة الخلفية قابلة للتعديل لضمان راحة المقصورة بسرعات عالية مع انخفاض السقف، ويمنح التأثير العام للتحول الدقيق "مقصورة مدمجة للغاية تتكامل بسهولة مع الأجنحة والجوانب".

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

تتساوى الكفاءة الديناميكية الهوائية والقوة السفلية أيضًا مع اهتمام مهندسي فيراري لضمان تكرار تأثير تدفق الهواء للجناح والدعامات ولا يزال هناك جناح خلفي نشط مخزّن في الذيل ، مما يزيد من القوة السفلية عند السرعة.

يستغرق السقف نفسه 14 ثانية فقط للفتح أو الإغلاق بسرعات تصل إلى 28 ميلاً في الساعة، وينقسم إلى قسمين يطويان فوق مقدمة المحرك وبالتالي الحفاظ على خصائص التبديد الحراري لحجرة المحرك والتوازن في التصميم العام.

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

تعتمد سيارة فيراري 296 جي تي إس على محرك V6 مقترن بمحرك كهربائي Yasa-sourced مثبت في الخلف محصور بين المحرك وعلبة التروس لرفع إجمالي الطاقة الاجمالية 819 حصان.

تتسارع سيارة فيراري 296 جي تي إس من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية وتتفوق بسرعة تزيد عن 205 ميلاً في الساعة وهي أرقام تتطابق مع السيارة ذات السقف الصلب، على الرغم من أن وزن السيارة القابلة للتحويل يزيد بمقدار 70 كجم عن الكوبيه، عند 1540 كجم.

فيراري تكشف عن أحدث سيارتها الهجينة الخارقة بقوة 819 حصاناً

لم يتم الكشف عن أي معلومات عن الأسعار حتى الآن، ولكن تم تسعير GTSبمبلغ 320 ألف يورو (273 ألف جنيه إسترليني) في أوروبا، وتوقع أن يكون هذا أعلى في المملكة المتحدة عندما يتم إطلاقه في عام 2023 نظرًا للمواصفات القياسية الإضافية التي سيتم تقديم سيارات المملكة المتحدة بها.