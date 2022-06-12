صوت يدرس.. هاشتاج حسين الجسمي يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج"حسين الجسمي"ليعبروا من خلاله عن حبهم لصوته وشخصه وأغانيه.

وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر الهاشتاج وجاءت بعض التغريدات كالاتي:

_صوت يدرس، علاج نفسي على مر سنين، تناغم في العزف والالقاء، عرب خيالية وثقة في نفس. نعم ياسادة انه الاسطورة العالمي حسين الجسمي الذي لم ولن يتكرر لك مني كل الحب والتقدير ياابن الإمارات.



_ فرحة الناس لا توصف لما الجسمي يتكلم مو بس يغني ‪‬⁩‫#حسين_الجسمي.



وغرد أخرون: إداء الفنان حسين الجسمي لأغنية بحبك يا لبنان ما الها وَصف ‏إحساس حسين بهيدي الغنيّة واصل للسَما ‏حسين الجسمي إنتَ أكتَر من رائع ‏شُكراً حسين على صدق مَحبتكَ لوطني الحبيب لبنان.



_ انا محتاجه حد زى حسين الجسمي فى حياتى كل لما نبعد يقولى بحبك وحشتيني بحبك وانتى نور عينى دا وانتى مطلعه عينى بحبك موت.

وطرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أحدث أغانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى تحمل اسم طير المحبة.

أغنية طير المحبة، كلمات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بين راشد ال مكتوم، وألحان فايز السعيد توزيع نور هاشم، مكساج وماستر جاسم محمد.

ومن المقرر أن يتعاون الملحن حسين علي مع النجم حسين الجسمي في أغنية جديدة تحمل اسم "ما بدي " والتي سيتم طرحها علي طريقة الفيديو كليب .

الأغنية ستكون باللهجة الخليجية؛ وتم الانتهاء من تسجيلها خلال الأسبوع الماضي .

وأكد الملحن حسين أن الأغنية استغرقت تلحينها شهر؛ مؤكدا أن حسين الجسمي يمتلك صوت قوى للغاية.

يذكر أن الملحن حسين علي كانت بداياته في سنة 2013، وكانت انطلاقة قوية، حيث تلقى إشادة العديد من الفنانين المعروفين.