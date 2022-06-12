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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رانيا محمود ياسين عن إعلان المشاهير محاولاتهم للانتحار : اتقوا الله ولا تجاهروا بالمعاصي

صدى البلد

انتقدت الفنانة رانيا محمود ياسين إعلان بعض المشاهير محاولتهم للانتحار ، وذلك بعد إعلان الإعلامية ياسمين الخطيب الخطيب محاولتها للانتحار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت رانيا محمود ياسين :" يعني الواحد لما يصحي علي الصبح يلاقي ناس المفروض انهم شخصيات عامه بيقولوا انهم حاولوا الانتحار والمواقع تنشر ده هو ده بجد ينفع!!!؟؟".

وأضافت رانيا محمود ياسين :" الناس الي بيكتبوا  الكلام ده علي صفحتكم ده خطير جدا ومسؤوليه كبيره وخصوصا لما تبقوا شخصيات عامه وبيتاخد  كلامكم علي المواقع وتنتشر الافكار الهدامه".

وتابعت رانيا محمود ياسين :" ربنا يرحمنا من ضعف نفوسنا وحتي لو لاقدر الله انسان ضعف وعمل  كده وربنا انقذه  لا ينشر هذا  يستغفر الله كثيرا ويذهب لدكتور النفسي ولا ينشر امراضه  علي الملئ ، صفحات السوشيل الميديا لها  تأثير سلبي جدا علي عقول أخرين من ضعاف النفوس اتقوا الله ولا وتجاهروا بالمعاصي ربنا يشفي ويهدي الجميع لما يحب ويرضي ".


واختتمت رانيا محمود ياسين :"قال الله تعالى يقول: «لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ  وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمً» سوره النساء".

وكشف الإعلامية ياسمين الخطيب عن محاولة انتحارها بتناولها جرعات كبيرة من الحبوب .

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:"بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءاً على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.

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وتابعت:" لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD..
على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص.

كما أعلنت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” انفصالها عن زوجها . 

وعلقت ياسمين الخطيب من خلال خاصة الاستوري ، عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر ان اختصره فى كلمة نصيب . 

 

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