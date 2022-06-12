تعاون بين بحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية لتنفيذ أنشطة إدماج أبناء سيناء

قامت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء بالبدء في تنفيذ الأنشطة الخاصة بإدماج أبناء سيناء و تعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادى فيران وذلك من خلال تنفيذ عدد من القوافل البيطرية و الارشادية بمناطق وادى الطر ووادي مكتب بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وصرح الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء بأنه سيتم من خلال البرنامج توفير عدد من المشروعات التنموية في مجالات تربية الدواجن و نحل العسل وتطبيق الممارسات الزراعية البيئية التي تهدف الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك تعظيم الاستفادة من الزراعات المحمية ونشر تكنولوجيا انارة المنازل بالطاقة الشمسية وذلك بهدف رفع درجة الوعى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بوادي فيران.



وأضاف زغلول أنه بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعية بجنوب سيناء و الدعم الكامل من الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة بجنوب سيناء قامت فرق العمل بفحص وتحديد الإصابات النباتية المنتشرة بالمنطقة لعدد 50 فدانا بوادي مكتب وتم تقديم المبيدات والمغذيات للمزارعين وإطلاعهم على الطرق العلمية السليمة والآمنة لاستخدام تلك المبيدات.



كما ذكر الدكتور أحمد الحاوي- عضو الفريق البحثي أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء حيث تم فحص وعلاج عدد من الحيوانات و تحديد الإصابات الشائعة وتم دعم المربين بالأدوية البيطرية والأملاح المعدنية و الفيتامينات اللازمة لتحسين الحالة الصحية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وتم اجراء بعض الجراحات اللازمة لعلاج الحيوانات.

وأفاد الدكتور كامل عامر مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة بأن المنظمة تستكمل دورها التنموي بمحافظة جنوب سيناء و ذلك بالتعاون المستمر مع مركز بحوث الصحراء.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالدعم المستمر لأنشطة مركز بحوث الصحراء من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتنسيق وتسهيل مهمة فريق العمل.

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