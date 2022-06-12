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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فنلندا: اعتراضات تركيا على انضمامنا لحلف الناتو كان مفاجأة لنا

سولي نينيستو
سولي نينيستو

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الأحد، إن اعتراضات تركيا على انضمام بلاده إلى الناتو كانت مفاجأة له.

وقال نينيستو، في مؤتمر صحفي: "فوجئت بموقف تركيا ، لكن يجب أن نأخذ على محمل الجد الموضوعات التي تهمها"، مضيفا : "دعونا نأمل أن نتمكن من إيجاد حل يناسب الجميع”.

بدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الذي يقوم بزيارة إلى فنلندا، متحدثًا عن تركيا، إنه "يجب تبديد أي مخاوف". 

الناتو: مخاوف تركيا الأمنية من انضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إنه لا يرى حاليًا أي شروط تسمح له بإزالة اعتراضات أنقرة على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. 

وتمنع تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري.

في مايو، ، قبل حلف شمال الأطلسي “الناتو” طلبات من السويد وفنلندا لعضوية الحلف.

تركيا الناتو أردوغان أنقرة فنلندا السويد حلف شمال الأطلسي

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