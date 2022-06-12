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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

ختام التدريب الجوى
ختام التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك فيصل – 12

أختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك " فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات            من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى والذى إستمرت فعالياته لعدة أيام              بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

ختام التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك فيصل – 12

تضمنت المرحلة الختامية شرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط  للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

ختام التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك فيصل – 12

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والإحترافية العالية الذى وصلت إليه العناصر المشاركة  بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوى المشترك بكفاءة وإقتدار.

ختام التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك فيصل – 12

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

القوات الجوية سلاح الجو الملكى السعودى السعودية

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مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

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