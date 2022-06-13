زيادة جديدة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت السيارة شانجي Q35 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من الاصدرات المقدمة محليًا من قبل الصانع الصيني، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام باطلالة الكروس اوفر.

شانجي Q35 موديل 2022

تعتمد السيارة شانجي Q35 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.

شانجي Q35 موديل 2022

وتحتوي السيارة شانجي Q35 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة لمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

شانجي Q35 موديل 2022

وتستمد السيارة شانجي Q35 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 116 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شانجي Q35 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة شانجي Q35 موديل 2022 إلى 160 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4286 مم للطول، وبعرض يبلغ 1815 مم، و 1665 مم للارتفاع.

أسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

تقدم السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بقيمة قدرها 354 ألف جنيه بدلًا من 344 الف جنيه.