بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022 |صور

شهدت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 خلال الايام القليلة الماضية زيادة سعرية قدرت بـ 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري لهذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

اوبل كروس لاند موديل 2022

تتسارع السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.

اوبل كروس لاند موديل 2022

وتستمد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة أوامر التسارع من ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

اوبل كروس لاند موديل 2022

وترتكز السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2604 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4217 مم، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الارضي، وسعة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر، بالاضافة إلى جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

اوبل كروس لاند موديل 2022

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى Elegance اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 420 ألف جنيه.

الفئة الثانية H/L اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه.