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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريد زهران: الحوار الوطني لا بد أن ينتهي بمشروع إصلاح سياسي

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنسيقية شباب الأحزاب ليست حزبا، وهي تجربة ناجحة، وإطار للتواصل والاتصال بين مكونات الحياة السياسية، ونجحت في إدارة حوارات سياسية داخلية بين الأحزاب والقوى السياسية. 

وأضاف "زهران"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي ، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الحوار الوطني إيجابي رغم أنه لم يبدأ بعض، فالدعوة للحوار أدت للإفراج عن بعض المحبوسين وهذا إيجابي، وأدت لوجوده بالتليفزيون رغم عدم تواجده لسنوات طويلة، وأدت لزخم ملحوظ في المشهد السياسي، وأدت لعودة الحوار والنقاش بين الأحزاب السياسية.

وتابع أن هناك أزمة لها أبعاد دولية وأخرى محلية وهذا ليس عيبًا، والحديث عن أنها خارجة عن إرادتنا أمر غير مقبول، فالسياسة بدائل ومن الممكن التطرق لخيارات أخرى، مشيرًا إلى أن أحد أسباب نجاح الحوار؛ ألا يكون المشاركون فيه من أجل المشاركة فقط، وإنما يشاركوا في إدارة الحوار، ووضع الأجندة الخاصة به.

واستنكر عدم التشاور حول أجندة الحوار الوطني، لافتا إلى أن التشاور ليس في آليات تنفيذه، وإنما في وضع محددات الحوار ومخرجاته.

ونوه، بأن الحوار السياسي يهدف للاهتمام بإعادة ملف الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرًا وفقًا لتصريح الرئيس السيسي، والوضع السياسي بحاجة لإصلاح ويفضي لاحتقان، مشددًا على أن الحوار الوطني يستهدف حل للأزمات ومواجهة التحديات وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

ونوه بأن الحوار لا بد ان ينتهي لمشروع إصلاح سياسي مع وجود مخرجات يحكمها جدول زمني. 

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