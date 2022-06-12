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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة الفيروسات الكبدية:خفض نسب إصابة فيروس سى قبل 9 سنوات من الموعد المحدد

صدى البلد

 قالت منال حمدي عضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إنه لا يمكن القول بأن فيروس سى انتهى من مصر.

وأوضحت حمدى خلال حوارها مع برنامج "الصدى" المذاع عبر قناة "أكسترا نيوز"، تقديم، الإعلامية رانيا هاشم،أن مصر تمكنت من خفض نسب الأصابة به، للمستويات العالمية، معقبة:" المستوى دا كان مطلوب تنفيذه بحلول 2030، لكن تم انجازه قبل 2030 بـ 9 سنوات".

عقاقير جديدة

وأضافت حمدى، أنه مع تسجيل العقاقير الجديدة التى تسيطر على فيروس سى، كانت مصر من أول الدول التى تحصل على هذه العقاقير، معقبة:" تم تدشين موقع إلكترونى فى 2014 لتلقى العلاج الجديد وكان حينها كل أسبوع يتقدم حوالى مليون مصاب بفيروس سى لتلقى العلاج".

وأكدت عضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، فى 2014 بدأت الشركات المصرية فى تصنيع العقاقير الجديدة مما ساهم فى خفض أسعارها. 

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لجنة الفيروسات الكبدية:خفض نسب إصابة فيروس سى قبل 9 سنوات من الموعد المحدد

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