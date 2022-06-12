يحاكي فيلم أيس كريم في جليم..أبطال مسلسل ريفو يكشفون كواليس العمل

تحدث الفنان مينا النجار، عن مسلسل "ريفو"، قائلا:" مسلسل "ريفو" مميز ومختلف..طريقة كتابة وسرد الشخصيات مختلف وجذاب بشكل واضح".

وأضاف "مينا النجار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مسلسل "ريفو" من أكثر التجارب الممتعة التي شاركت بها، متابعا:" استمتعت جدا خلال العمل بالرغم من الأجهاد والأرق ولكن الأمر كان ممتع للغاية".

واسترسل:" أنا ماليش علاقة بالموسيقى..ولكن من أجل دوري في المسلسل حصلت على دروس موسيقى وتحدثت مع فرق موسيقية"، متابعا:" بنكتشف حاجات جديدة بفضل التمثيل".



وأكمل الفنان "حسام حسني": شاركت بمسلسل "ريفو" كـ ضيف شرف..وقمت بتمثيل الجزء الواقعي بالمسلسل، متابعا: المسلسل يحاكي فيلم "أيس كريم في جليم" ولكن بشكل مختلف.