وليد حسونة: 10% معدل انخفاض التمويل الاستهلاكي في أبريل ومايو

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، إن معدلات الفائدة الحالية لا تمثل ضغوط على شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة وأن سعر الفائدة المرتفع خلال الفترة الحالية مؤقت، ولذلك من الممكن التغلب على هذا الأمر من خلال زيادة فترة السداد.

وتابع "حسونة"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا:"العميل اللي ممكن كان يشتري على مدى 24 شهر، ممكن يشتري على مدى 30 شهرًا".

إجمالي حجم التمويل

وأضافت: أن إجمالي حجم التمويل الاستهلاكي في الربع الثالث من 2021 وصل لـ4.4 مليار جنيه، وفي الربع الرابع وصل حجم التمويل لـ5.5 مليار جنيه بسبب تصفيات نوفمبر.

ولفت إلى أن حجم المبيعات في الربع الأول من 2022 وصل لـ7 مليارات جنيه، مضيفًا أن معدل نمو التمويل الاستهلاكي متزايد بصورة ملحوظة.