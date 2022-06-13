وليد حسونة: التمويل الاستهلاكي قد يكون بدون فائدة لهذا السبب

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، إن التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يساعد على استمرار المبيعات، ومنع وجود كساد تضخمي مثلما يتوقع البعض، مضيفًا أن التمويل الاستهلاك قام بإعداد ميزة "الكاش باك" بنسبة تصل لـ20%.

وتابع "حسونة"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التمويل الاستهلاكي قد يكون بدون فائدة، وهذا لا يعني خسارة الشركة القائمة على التمويل، لأن الهدف من طرح تمويل استهلاكي بدون فائدة هو الاستحواذ على العميل الذي يقوم بعمليات شراء أخرى بفائدة، وهذا يعوض نسبة الخسائر التي قد تحدث نتيجة التمويل بدون فائدة في بعض العمليات.

أغلب التمويلات

ولفت إلى أن أغلب التمويلات التي تحصل عليها شركات التمويل الاستهلاكي قادمة من البنوك، وإذا كانت شركات التمويل الاستهلاكي منافسة للبنوك، فمن المؤكد أن البنوك لن تقوم بتوفير التمويلات اللازمة، مشيرًا إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تستهدف عملاء غير عملاء البنوك، خاصة وأن العمليات البنكية الصغيرة مزعجة للبنوك في بعض الأحيان.

