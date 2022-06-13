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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاج 47 ألف مريض

عمر شريف يكشف تفاصيل بدء تشغيل مركز فاقوس لعلاج الأورام.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور عمر شريف، رئيس مجلس إدارة مركز فاقوس لعلاج الأورام، انه تم التواصل الاسبوع الماضي لحل وتفعيل مركز اورام فاقوس للعمل على نفقة   الدوله مره اخرى. 
 

وأضاف عمر شريف، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث، أن مركز فاقوس نشأ منذ اتعيسنات وكان يعالج به المرضي على نفقه الدوله منذ عام 1997، وحتى أبريل عام 2021، وتم عمل به 27 ألف عمليه وعلاج 47 ألف مريض .

وأوضح عمر شريف، أنه في أبريل 2021 فوجئنا بصدور قرار بمنع العلاج على نفقة الدولة بالمركز، و تم التواصل مؤخرا مع الدكتور خالد عبد الغفار وأبدى اهتمامه بتشغيل المركز والاسبوع الماضي تم بدأ التشغيل مرة أخرى.
 

وتابع الدكتور عمر شريف:" أننا نطالب بسرعة تفعيل تشغيل المركز مع المجالس الطبية المتخصص" .

خالد عبد الغفار العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة علاج الأورام مركز فاقوس المجالس الطبية المتخصصة

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