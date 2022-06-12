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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الزراعة: يتم تصدير أكثر من 350 منتجا للخارج.. فيديو

منتجات زراعية
منتجات زراعية

قال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير في جميع قطاعات الزراعة في مصر ، مؤكدا انه نتيجة الجهود المبذولة شهدنا طفرة كبيرة في مجال الزراعة منذ عام 2014 .

 

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الدولة المصرية تعمل علي تعظيم الاستفادة من قطاع الزراعة الحيوي لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية  مؤكدا أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الموجودة والرئيس كان مهتم بتحديث وتطوير منظومة سلالة الحيوانات لدي المزارعين وصغار المربيين.

 

وأوضح محمد القرش، إن مصر الأن لديه آلية لتوفير سلالة عالية الإنتاج لصغار المربيين من خلال عمليات التلقيح الصناعي وهذا يعل علي زيادة إنتاجية الفلاحين وزيادة الإنتاج ، مشيرا إلي أن الدولة اتخذت قرارات استباقية لزيادة الإنتاجية الزراعية ، مؤكدا أن صادرات مصر الزراعية هذا العام وصلت لأرقام غير مسبوقة.

 

وتابع: إن هناك اهتماما بضمان جودة المنتجات الزراعية لتحسين الصادرات للخارج ويتم تصدير اكثر من 350 منتج زراعي للخارج ومصر في صدارة الدول في تصدير الموالح .

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