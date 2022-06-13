هذه هي المدة التي قضتها الملكة إليزابيث مع الأمير هاري وزوجته

بعد غياب لفترة طويلة عنها وبعد أن عبروا المحيط الأطلسي ليحضروا اليوبيل البلاتيني، لم تمضي الملكة إليزابيث الثانية سوى 15 دقيقة فقط مع الأمير هاري وميجان ماركل.

سافر دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة للمشاركة في الحدث الذي استمر أربعة أيام مع ابنهما آرتشي البالغ من العمر ثلاث سنوات وابنته ليليبت.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تقابل فيها الملكة حفيدتها التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك ، فإن اجتماعهم كان رسميًا من قبل مساعدي قصر باكنجهام ولم يستمر سوى ربع ساعة، وقال مصدر ملكي:" كانت مهمة دخول وخروج سريعة. كان كل شيء رسميًا تمامًا".

فقد يعيد الزوجان بناء العلاقات بعد تقديم سلسلة من المزاعم المثيرة للجدل حول الحياة الملكية، وأثناء زيارتهم القصيرة إلى المملكة المتحدة ، أقام هاري وميجان، حفلة بحديقة في Frogmore Cottage للاحتفال بعيد ميلاد أبنتهما الأول.

في اليوم التالي ، عاد الزوجان إلى منزلهما في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي قبل ساعة من ظهور كبار العائلة المالكة في مسابقة اليوبيل البلاتيني.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه خبير ملكي أن الخلاف بين هاري وشقيقه الأمير ويليام قد دخل مرحلة سيئة للغاية.