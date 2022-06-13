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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صفعة كريس روك.. ويل سميث يخضع للعلاج النفسي

ويل سميث
ويل سميث

كشف موقع "الديلي ميل" عن خضوع النجم  ويل سميث للعلاج النفسي بعد صفعه لكريس روك في حفل الأوسكار.

 

كما كشف مصدر للموقع أن ويل سميث يعمل على فيلمه الجديد I Am Legend 2، ويأتي الجزء الثاني، بعد مرور ما يقارب الـ15 عاما على طرح الجزء الأول من الفليم.

تعليق صادم.. أول لقاء لزوجة ويل سميث بعد صفع كريس روك

الرابر ديدي يسخر من صفعة ويل سميث في حفل توزيع جوائز بيلبورد

يذكر أن ظهرت جادا بينكيت - زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث- في لقاء برنامج ريد تيبل توك، لموقع billboard الأمريكي، لتتحدث عن أزمة زوجها الذي صفع كريس روك، خلال حفل جوائز الأوسكار الأخير، بسبب التنمر على «جادا». 

وأعربت زوجة ويل سميث، عن أمنيتها في الصلح بين زوجها وكريس روك، بعد واقعة الصفع، مشيرة إلى أنها لتلقت العديد من الرسائل بعد واقعة الأوسكار من أشخاص مصابين بداء الثعلبة مثلها. 

ويل سميث النجم ويل سميث كريس روك الأوسكار حفل الاوسكار I Am Legend جادا بينكيت

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