البيت الأبيض يعلن الأسبوع الجاري عن موعد زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

أفادت مصادر إلى وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية الشهر المقبل.

فيما كشفت مصادر إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي عن عزم الرئيس جو بايدن إجراء الزيارة المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل.

وقال مسئولون إسرائيليون لـ أكسيوس إنهم يتوقعوا إجراء بايدن زيارة إلى إسرائيل وفلسطين يومي 14-15 يوليو المقبل، قبل أن يتوجه إلى السعودية.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووفقا للمسئولين الإسرائيليين، من المقرر أن يجري بايدن زيارة إلى السعودية يوم 15 يوليو المقبل.