عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن الأسبوع الجاري عن موعد زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت مصادر إلى وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية الشهر المقبل.

فيما كشفت مصادر إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي عن عزم الرئيس جو بايدن إجراء الزيارة المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل.

وقال مسئولون إسرائيليون لـ أكسيوس إنهم يتوقعوا إجراء بايدن زيارة إلى إسرائيل وفلسطين يومي 14-15 يوليو المقبل، قبل أن يتوجه إلى السعودية.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووفقا للمسئولين الإسرائيليين، من المقرر أن يجري بايدن زيارة إلى السعودية يوم 15 يوليو المقبل.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي محمود عباس أبو مازن البيت الأبيض الرئيس الفلسطيني الرئيس الإسرائيلي الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موضوعات متعلقة

الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح فايزر آمن للأطفال أقل من 5 سنوات

نواب الكونجرس الأمريكي يقدمون أدلة جديدة ضد ترامب

نشرة أخبار العالم.. ذعر في أوروبا بسبب رد روسيا على العقوبات.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ صافر.. وموسكو تحذر من نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا

رئيس فنلندا: اعتراضات تركيا على انضمامنا لحلف الناتو كان مفاجأة لنا

صحيفة بريطانية: الغرب استخف بقوة روسيا

انطلاق أول قافلة حجاج إيرانيين إلى السعودية.. وعبد اللهيان: أتمنى النجاح للمملكة

طهران: طرحنا مقترحات خلال مفاوضات فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

ترشيحاتنا

النساء أفضل من الرجال في قيادة المهام الفضائية في المريخ

أخبار التكنولوجيا|كيفية العثور على كلمة مرور الواي فاي على جهازك.. وإتاحة هذه اللعبة بشكل مجاني لأجهزة بلايستيشن وإكس بوكس

إيهاب الكومي: سنصدر قرارات الخميس المقبل تثلج صدور المصريين.. فيديو

الضاني بـ90 جنيها.. أسعار اللحوم الحية بالأسواق قبل عيد الأضحى

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

ماذا ندعو بعد قراءة سورة الرحمن ؟.. بـ15 دعاء تتغير حياتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ