رئيس جامعة كفر الشيخ ينصف معيدا بكلية التجارة.. مستند

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 696 لسنة 2022م، بإلزام قسم المحاسبة بعقد جلسة طارئة، لاقتراح نقل الإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمعيد/ زكريا السيد ذكي حسانين إلى مشرف رئيسي جديد في ذات القسم بعد اعتذار المشرف الرئيسي السابق ورفع الأمر إلى مجلس الكلية لاعتماد ذلك في أقرب جلسة.

كما تضمن قرار رئيس جامعة كفر الشيخ، أحقية المعيد/ زكريا السيد ذكى حسانين، في تدريس «السكاشن» أسوة بزملائه في القسم في أقرب مواعيد تدريسية وعدم استبعاده دون سند قانوني، مع احتفاظ مجلس القسم بتحديد نصابه التدريسي وفقاً لتخصصه وكفاءته وذلك في حدود الخطة الدراسية للقسم.

جاء هذا القرار بناءً على مذكرة الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ بشأن نتيجة التحقيق في المذكرة المقدمة من زكريا السيد حسانين، المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة والذي يشكو من عدم تعيين مشرف له وعدم قيام القسم بتوزيع مقررات دراسية عليه.