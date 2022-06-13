عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تقرر قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال دايس للملابس الجاهزة

صدى البلد

أعلنت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية عددا من القرارات يستعرضها صدى البلد كالاتي:

أولا :- قيد عدد 1,325,000,000 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة/ دايس للملابس الجاهزة ، من 106,000,000 جنيه مصري الي 371,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 265,000,000 جنيه مصري موزعة على عدد 1,325,000,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.20 جنيه مصرى للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار ، تسدد نقدا ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22/05/2022 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 31/05/2022 .

علما بان:

الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 250% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 08/06/2022 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 13/06/2022 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الأحد الموافق 17/07/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام )

ثانياً: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 1,325,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 09/06/2022 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS922S1C012 كما يلي: حق اكتتاب شركة / دايس للملابس الجاهزة - 1 = 1,325,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب .

ثالثا:- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأثنين الموافق 13 /06/2022 او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 17/07/2022 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

رابعا:- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

الاوراق المالية البورصة المصرية حق اكتتاب دايس للملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

حظر التصدير.. اقتصادي يوضح أسباب انخفاض أسعار السلع وارتفاع الحبوب واللحوم

طرح أول شركة رياضية بالبورصة.. فتح باب شراء أسهم غزل المحلة لكرة القدم

تراجع مؤشرات البورصة وتنفيذ صفقة بـ 9 ملايين جنيه بالتعاملات الصباحية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بمؤتمر افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني والألبان

شوبير : غياب موسيماني عن مباراة الأهلي والمصري بالسلوم علامة استفهام كبيرة

بعشق اللاعيبة دي.. شوبير يشيد بأداء نجله مصطفى أمام المصري بالسلوم

أبو المجد: 6 مصانع جديدة لـ الأسمدة الأزوتية بـ العين السخنة |فيديو

مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: زراعة 400 ألف فدان لاستهداف أمننا الغذائي

استطلاع لـ فاينانشيال تايمز: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى موجة ركود حاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

فيديو

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ