البورصة تقرر قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال دايس للملابس الجاهزة

أعلنت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية عددا من القرارات يستعرضها صدى البلد كالاتي:

أولا :- قيد عدد 1,325,000,000 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة/ دايس للملابس الجاهزة ، من 106,000,000 جنيه مصري الي 371,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 265,000,000 جنيه مصري موزعة على عدد 1,325,000,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.20 جنيه مصرى للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار ، تسدد نقدا ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22/05/2022 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 31/05/2022 .

علما بان:

الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 250% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 08/06/2022 ، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 13/06/2022 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الأحد الموافق 17/07/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام )

ثانياً: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 1,325,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 09/06/2022 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS922S1C012 كما يلي: حق اكتتاب شركة / دايس للملابس الجاهزة - 1 = 1,325,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب .

ثالثا:- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأثنين الموافق 13 /06/2022 او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 17/07/2022 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

رابعا:- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.